В Калининградской области экс-сотрудника ФСИН осудили за взятку в 2,5 млн рублей

Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Бывшего сотрудника управления ФСИН РФ по Калининградской области приговорили к 8,5 годам колонии за получение взятки от осужденного. Виновный успел получить первую часть взятки в размере 500 тыс. рублей, всего он требовал от осужденного 2,5 млн рублей, говорится в сообщении Калининградского областного суда.

"16 апреля 2025 года женщина (сожительница экс-сотрудника УФСИН - прим. ТАСС) получила от брата осужденного 500 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы взятки. Затем она села в автомобиль к своему сожителю Б. Сразу после этого действия Б. были пресечены сотрудниками ОСБ УФСИН России по Калининградской области, а денежные средства в размере 500 тыс. рублей были изъяты. Действия Б. судом квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ, <...> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Калининградском областном суде ТАСС уточнили, что перед совершением преступления бывший сотрудник регионального УФСИН занимал должность замначальника отдела режима и надзора в одной из колоний Калининграда. Ему стало известно, что заключенный Ш. нарушил правила внутреннего распорядка - было подозрение, что он передал другим осужденным запрещенные предметы, а именно электронные карты для доступа в различные части зданий на территории колонии.

При этом сотрудник исправительного учреждения знал, что у Ш. есть обеспеченные родственники, владеющие автосалоном в областном центре. Он стал требовать у Ш. передать ему деньги и подержанный автомобиль марки Geely Atlas. Общая сумма взятки составила 2,5 млн рублей. Взамен Б. обещал не привлекать осужденного Ш. к дисциплинарной ответственности, перевести из колонии строгого режима в колонию-поселение, а также позволить пользоваться мобильным телефоном.

Осужденный обратился к руководству колонии и сообщил о случившемся. Все остальные действия проходили под контролем правоохранительных органов. Приговор в отношении экс-сотрудника УФСИН РФ по региону не вступил в законную силу, резюмировали в областном суде.