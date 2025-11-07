ГВП утвердила обвинение по делу о вывозе ВСУ жителей Суджи на Украину

Эдуард Москалев и Алексей Дмитрашковский объявлены в международный розыск и заочно арестованы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Главная военная прокуратура (ГВП) России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вывозе Вооруженными силами Украины 68 жителей Суджи на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе ГВП.

Обвиняемыми по делу являются командир 9-го управления армейского корпуса сухопутных войск ВСУ, бывший военный комендант ВСУ в Курской области 51-летний генерал-майор Эдуард Москалев и руководитель объединенного пресс-центра Вооруженных сил Украины, официальный представитель данной военной комендатуры 52-летний полковник Алексей Дмитрашковский. Им заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, его депортация).

"По версии следствия, с августа 2024 года по февраль текущего года Москалев возглавлял созданную на территории Курской области в целях осуществления в России террористической деятельности военную комендатуру вооруженных формирований Украины, руководил подчиненными военнослужащими, контролировал их действия, отдавал указания на применение оружия в целях устрашения мирного населения, причинения значительного имущественного ущерба, дестабилизации деятельности российских органов власти. Дмитрашковский, будучи официальным представителем данной военной комендатуры, осуществлял информационное сопровождение ее деятельности, активно участвовал в освещении ее работы в СМИ, в том числе иностранных, агитировал местное население в пользу ВФУ", - отметили в ГВП.

"По приказу Москалева военнослужащие военной комендатуры, действующие с обвиняемыми в составе организованной группы, осуществляли поиск российских военнослужащих в захваченных населенных пунктах, блокировали выезд мирного населения из них, контролировали соблюдение введенного комендантского часа. С момента незаконного пересечения государственной границы РФ преступники насильно удерживали в городской школе-интернате и в жилых домах 68 мирных жителей города Суджа, которых в начале февраля этого года депортировали в город Сумы Сумской области Украины в целях дальнейшего обмена на военнослужащих ВФУ. На сегодняшний день все россияне возвращены на родину", - отметили в военной прокуратуре.

Москалев и Дмитрашковский объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.