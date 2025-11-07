На Ставрополье поступили сообщения о минировании двух школ

Речь идет о школах №1 и №10

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Сообщения о минировании двух образовательных учреждений поступили в городе Ессентуки Ставропольского края. Информация проверяется, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Крутников.

"Поступила информация о минировании здания школы №1. Сообщение отрабатывается вместе с правоохранителями. Проводится проверка", - написал он.

Также Крутников сообщил, что поступила информация о минировании здания школы №10. Это сообщение также проверяется.