В Свердловской области женщину осудили за убийство своего двухмесячного ребенка

Женщина получила девять лет колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд назначил девять лет колонии Анастасии Яшенковой за убийство своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Свердловский областной суд признал А. Яшенкову виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что Яшенкова не выдержала криков дочери и закрыла ей нос и рот, в результате чего ребенок умер от асфиксии. После совершения преступления девушка попыталась скрыться, но была задержана сотрудниками полиции. Во время судебного заседания Яшенкова частично признала свою вину.

Как сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области, в ходе расследования были проведены судебно-медицинские, биологическая, психолого-психиатрическая экспертизы, последняя из которых показала, что подсудимая может осознавать опасность своих действий.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, девушка при попытке скрыться отправила своему супругу SMS-сообщение, в котором попрощалась с ним. "Мужчина находился в состоянии шока от случившегося и недоумевал, как такое могло произойти", - отметил Горелых.