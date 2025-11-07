В Кривом Роге мужчина взорвал боевую гранату в квартире

По данным полиции, остальные квартиры в доме не повреждены

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина взорвал боевую гранату в квартире в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, в результате взрыва он погиб. Об этом сообщила Нацполиция региона.

По данным полиции, инцидент произошел в Металлургическом районе города вечером 6 ноября. В результате взрыва остальные квартиры в доме не повреждены. Полиция возбудила уголовное дело.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.