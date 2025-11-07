В Новосибирске два работника получили травмы на стройплощадке моста через Обь

Их доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих упали с высоты на строительной площадке четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Они доставлены в больницу, сообщили в Гострудинспекции Новосибирской области.

"В результате падения электрогазосварщик получил тяжелую травму, монтажник получил легкую травму. Сотрудники были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что они выполняли работы, связанные со строительством тоннеля на развязке моста.

По данным инспекции, рабочие упали с высоты 3,5 м в результате обрушения подмостей, на которых они находились. Они являются сотрудниками ООО "Производственная фирма "ВИС", строящей объект. Обстоятельства происшествия расследует комиссия. Специалисты проводят опрос, осмотр и анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект стоимостью более 44 млрд рублей включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. 26 декабря 2022 года глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 7 млрд рублей на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов. В настоящее время арбитражный суд рассматривает несколько исков партнеров друг к другу.

Неоднократно возникал вопрос финансирования объекта. Областные власти заявляли, что на фоне срыва сроков строительства со стороны концессионера в дальнейшем средства капитального гранта не будут предоставляться до тех пор, пока не будет актуализирована проектная документация. В группе компаний "ВИС" ТАСС сообщали, что "достоверность увеличения стоимости проекта подтверждена результатами проведенных государственных экспертиз", а изменения обусловлены устаревшей проектной документацией и санкциями. В 2024 году концессионер также заявлял, что вкладывает в работы собственные средства, возобновление финансирования со стороны региона ожидалось в 2025 году. Впоследствии концессионер получил средства гранта в размере 2,8 млрд рублей. Открыть движение по основному ходу переправы планируется в декабре 2025 года.