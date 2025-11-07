Полиция Бурятии проводит проверку после падения грузовика в реку

Автомобиль полностью ушел под воду

Редакция сайта ТАСС

© МВД России по Республике Бурятия/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения с моста в реку Чикой в Бурятии грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по Республике Бурятия.

"Сегодня утром 61-летний водитель автомобиля "Вольво", следуя по технологической автодороге со стороны с. Окино - Ключи Бичурского района в направлении п. Хоронхой Кяхтинского района, не справившись с управлением ТС, совершил съезд с моста в реку Чикой с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

Автомобиль ушел под воду. Ведутся поиски водителя.