Полиция Бурятии проводит проверку после падения грузовика в реку
12:03
УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения с моста в реку Чикой в Бурятии грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по Республике Бурятия.
"Сегодня утром 61-летний водитель автомобиля "Вольво", следуя по технологической автодороге со стороны с. Окино - Ключи Бичурского района в направлении п. Хоронхой Кяхтинского района, не справившись с управлением ТС, совершил съезд с моста в реку Чикой с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
Автомобиль ушел под воду. Ведутся поиски водителя.