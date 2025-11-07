Главу Завьяловского района Удмуртии арестовали

Чиновника подозревают в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Завьяловского района Удмуртии, задержанный ранее по делу о взятке в крупном размере, заключен под стражу. Вину он не признал, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, вину он не признал. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант получил от руководителя коммерческой организации взятку в крупном размере. Вознаграждение выразилось в незаконном оказании услуг имущественного характера в сумме более 500 тыс. рублей. Указанные услуги оказаны за совершение фигурантом действий в пользу предпринимателя, входящих в его служебные полномочия: за заключение договоров и передачу в аренду земельных участков, находящихся в собственности Завьяловского района, а также за общее покровительство при осуществлении депутатом предпринимательской деятельности на территории района.

О задержании главы района стало известно 6 ноября.