В Туле задержали подозреваемого в нападении с ножом на семью бывшей девушки

На мужчину завели уголовное дело по факту убийства гражданина и покушения на убийство двух женщин

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Жителя Тулы задержали по подозрению в нападении с ножом на родителей бывшей девушки и в поджоге дома. От полученных травм отец девушки погиб, мать госпитализировали со множественными ранениями, сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.

В сообщении говорится, что оперативники отдела полиции "Привокзальный" УМВД РФ по Туле задержали подозреваемого в убийстве мужчины 1973 года рождения и в покушении на убийство женщины 1981 года рождения, а также их дочери 2004 года рождения.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый - 26-летний житель Тулы.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, было возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство двух женщин.

По версии следствия, в ночь на 7 ноября мужчина пришел в частный дом своей бывшей девушки, где нанес удары ножом ее отцу, от которых "тот скончался на месте происшествия", а также "множественные удары ножом матери". Молодой человек достоверно знал, что девушка находится в доме, но не смог ее обнаружить. Он поджег кухню, после чего скрылся с места происшествия. В пресс-службе добавили, что мать девушки доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают медицинскую помощь.