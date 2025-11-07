В Петербурге оставили без изменений приговор экс-депутату Глущенко

Защита просила направить дело на новое судебное разбирательство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляции на приговор Приморского районного суда Санкт-Петербурга в отношении экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, который в январе был осужден по делу об организации тройного убийства на Кипре в 2004 году, по совокупности с прошлым наказанием общий срок Глущенко составил 24 года в колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Михаила Глущенко. <…> Санкт-Петербургский городской суд приговор районного суда оставил без изменений", - говорится в сообщении.

В апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор отменить, направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. Представитель потерпевшего же просил приговор изменить, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, и назначить Глущенко наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

О деле

Убийство бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы Виктории Третьяковой было совершено в 2004 году на вилле в пригороде Пафоса на Кипре. По версии следствия, с 1992 года Глущенко, будучи депутатом Госдумы и имея связи в криминальной среде, обеспечивал безопасность бизнеса Шевченко и его брата Сергея, за что каждый месяц получал около $50 тыс. В 2003 году, когда Глущенко уехал из России, Шевченко сообщил ему, что прекращает выплаты, на что бывший депутат начал угрожать бизнесмену и якобы требовать единовременной выплаты в $10 млн или передачи ему АО "Метрополь", которое принадлежало семье Шевченко. Следователи пришли к выводу, что Глущенко организовал убийство Шевченко на Кипре, чтобы запугать семью бизнесмена, и дал указания убить его партнера Зорина и переводчицу.

Экс-депутат был задержан в Санкт-Петербурге и обвинен в организации убийства еще в июне 2009 года, одновременно ему вменялось вымогательство крупной суммы денег у Вячеслава Шевченко. По последней статье дело было выделено в отдельное производство, в 2012 году Куйбышевский суд города вынес по нему обвинительный приговор, назначив Глущенко 8 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тыс. рублей.

В 2015 году Октябрьский суд Петербурга приговорил Глущенко к 13 годам лишения свободы за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. По совокупности с прошлым наказанием назначенный срок составил 17 лет колонии строгого режима, несмотря на то, что фигурант пошел на сделку со следствием и дал показания против предполагаемого заказчика убийства - лидера так называемой тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

В 2022 году расследование убийства на Кипре было завершено, дело поступило на рассмотрение в Приморский суд Санкт-Петербурга. Своей вины Глущенко не признавал, вердиктом присяжных в ноябре 2024 года Глущенко признан виновным и не заслуживающим снисхождения. В январе 2025 года Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, по совокупности - 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Гражданские иски о возмещении морального вреда удовлетворены судом на сумму 8 млн рублей.