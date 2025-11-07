В вологодской деревне в доме обнаружили женщину на цепи

Ее доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вологодские полицейские спасли пожилую женщину, которую, предположительно, родственники привязали цепью к кровати. Женщину обнаружили в таком состоянии в доме одной из деревень Бабаевского округа, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

"В Вологодской области полицейские проводят проверку по факту обнаружения женщины в беспомощном состоянии <…>. Сотрудники полиции Бабаевского округа совместно с работниками центра социального обслуживания населения 6 ноября посещали семью в одной из деревень, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей. В доме правоохранители обнаружили пожилую женщину, которая была привязана к кровати металлической цепью", - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации женщины 1960 года рождения. На месте выяснилось, что к инциденту могут быть причастны члены семьи - женщина 1982 года рождения и мужчина 1976 года рождения.

Проводится доследственная проверка, ее результаты на контроле руководства УМВД.