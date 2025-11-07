Дело экс-сотрудников Росгвардии Варенцова и Чепкасова направили в суд

Мужчин обвиняют в превышении полномочий при реализации нацпроекта с ущербом в 350 млн рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, обвиняемых в превышении полномочий при реализации нацпроекта с ущербом в 350 млн рублей, направлено в суд, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц, ответственных за контроль и приемку работ в рамках выполнения государственных контрактов Михаила Варенцова и Николая Чепкасова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" (п. "в", "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд", - сказали в пресс-службе ГВСУ.

По данным следствия, в 2019-2020 годы государственным заказчиком с Научно-исследовательским институтом "Восход" заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова.

"В 2021-2023 гг. обвиняемые, превысив свои должностные полномочия, организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям государственных контрактов. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб в размере более 350 млн рублей", - отметили в ведомстве. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых наложен арест.

Варенцов ранее занимал должность руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии, а Чепкасов - бывший начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии.