В Коми задержали пятерых дропперов

Через карты задержанных были проведены 5 млн рублей, похищенные у пенсионерки

СЫКТЫВКАР, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Коми установили личности и задержали пять дропперов, через чьи банковские карты были проведены 5 млн рублей, похищенные у 76-летней жительницы Сыктывкара. Женщина попала под влияние телефонных мошенников, сообщила пресс-служба МВД по Коми.

"Сотрудники управления Уголовного розыска и ОБК МВД по Республике Коми во время служебной командировки в Набережных Челнах задержали пятерых дропперов, ранее передавших свои платежные средства в распоряжение злоумышленников. Обманутая телефонными аферистами 76-летняя жительница Сыктывкара перечислила на банковские карты задержанных свыше 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники, некоторое время назад потерпевшей в мессенджере поступил звонок от якобы представителя службы безопасности банка, который сообщил о подозрительных транзакциях на ее депозите. Затем собеседник подключил женщину к разговору с "сотрудником ФСБ". Злоумышленник убедил пожилую женщину обналичить все накопления и разместить их на "безопасных счетах".

Полицейские установили личности и местонахождение дропперов, на карты которых поступили украденные средства. Владельцы счетов - жители Набережных Челнов в возрасте от 19 до 46 лет - рассказали, что в одном из мессенджеров нашли объявление о быстрой и легкой подработке. По указанию заказчика они оформили банковские карты и привязали к ним новые сим-карты. Эти устройства и данные, необходимые для управления счетами, они передали неустановленным злоумышленникам, получив за это вознаграждение в размере от 2 до 4 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники устанавливают организаторов и соучастников аферы.