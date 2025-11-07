В Томске экс-ректора вуза оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями

Дмитрия Седнева также обвиняли в растрате

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска оправдал бывшего ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, следует из картотеки суда.

"Седнев Дмитрий Андреевич. Результат в отношении лица: оправдательный приговор. В деянии подсудимого отсутствует состав преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ)", - сказано в карточке дела.

Речь идет о деле Седнева по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор был вынесен 7 ноября Кировским районным судом Томска.

В 2023 году в отношении Седнева возбудили уголовное дело по обвинению в злоупотребления должностными полномочиями и растрате. По версии следователей, бывший руководитель ТПУ использовал свои служебные полномочия с целью трудоустройства другого лица, при этом достоверно знал, что трудовые обязанности данным лицом исполняться не будут. Таким образом, с ноября 2021 года по январь 2023 года была незаконно и необоснованно начислена заработная плата и премиальные выплаты из средств федерального бюджета в размере более 5 млн рублей.

Дмитрий Седнев был назначен и.о. ректора ТПУ в июле 2021 года, с сентября 2022 года работал в статусе ректора. В апреле 2023 года он покинул свой пост по собственному желанию по состоянию здоровья.