На Украине прошедший медкомиссию попытался покончить с собой в военкомате

После происшествия, по данным ТЦК, мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина попытался покончить с собой в территориальном центре комплектования (ТЦК - аналог военкомата) в Днепропетровске. Об этом пишет издание "Страна".

В ТЦК Днепропетровской области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подтвердили факт инцидента. Там уточнили, что мужчина уже прошел военно-врачебную комиссию и получил медицинское заключение. После происшествия, по данным ТЦК, мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.