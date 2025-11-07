Экс-военного из КБР осудили за уклонение от службы и изнасилование

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывшего военнослужащего из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) приговорили к 15 годам в колонии строгого режима за изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от прохождения службы в период мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

"Мужчина в период мобилизации не явился на службу в военный госпиталь, дислоцированный в Ростове-на-Дону. А позже был задержан сотрудниками полиции в городе Нарткале. Также судом установлено, что в январе 2025 года в селении Кахун по неосторожности он причинил тяжкий вред здоровью местного жителя. Спустя несколько месяцев в городе Нарткале совершил иные действия сексуального характера <...> с причинением тяжкого вреда здоровью", - пояснили в суде.

Мужчина ранее уже был осужден за совершение тяжкого преступления, по которому имелась непогашенная судимость.

Нальчикский гарнизонный военный суд назначил экс-военнослужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима.