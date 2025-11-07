Доценту ВШЭ избрали домашний арест по делу о вымогательстве

По данным следствия, Михаил Мухин убедил подчиненного отдавать ему часть зарплаты и надбавок

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга отказал следствию в заключении под стражу доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаила Мухина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (вымогательстве денег у подчиненного). Ему избрали домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.

"Суд указал, что Мухин ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет стабильный заработок, имеет постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, положительные социальные связи и малолетних детей. Суд следствию отказал, избрав Мухину домашний арест по 06.01.2026", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что он, будучи деканом факультета, не позднее 8 февраля 2023 года обманом убедил своего подчиненного, что тот должен отдавать ему часть своей зарплаты и надбавок. Подчиненный, думая, что это законное требование, передал Мухину в общей сложности около 460 тыс.рублей.

Он был задержан 6 ноября 2025 года. Тогда же было предъявлено обвинение.