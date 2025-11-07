Сайт военной разведки Бельгии подвергся кибератаке

Ответственность за нее взяла на себя хакерская группа NoName057

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Сайт военной разведки Бельгии подвергся кибератаке и на короткое время прекратил работу. Как сообщает местное информационное агентство Belga, ответственность за нее взяла на себя хакерская группа NoName057.

Кибератака типа DDoS "нанесла минимальный ущерб", цитирует агентство министерство обороны королевства. Ведомство утверждает, что кибератака "не привела к утечке данных", а работа сайта была "быстро восстановлена".

Belga сообщает, что хакеры из группы NoName057 сообщили об этой кибератаке в своем Telegram-канале, в котором они также порекомендовали министру обороны Бельгии Тео Франкену "воздерживаться" от обещаний "стереть Москву с карты мира".

Belga также утверждает, что эта хакерская группа 5 ноября провела кибератаки против телефонных и интернет-провайдеров Бельгии Scarlet и Proximus. Агентство выражает предположение, что хакеры начали "новую кампанию кибератак против Бельгии".