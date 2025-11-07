В КБР вынесли приговор по делу о мошенничестве с землей на 25 млн рублей

Жительницу региона приговорили к трем годам лишения свободы

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Нальчикский городской суд признал виновной жительницу Кабардино-Балкарии по делу о мошенничестве с муниципальными землями на сумму более 25 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

"Судом установлено, что в период с марта 2021 года по август 2023-го подсудимая в составе группы лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вводила граждан в заблуждение, обещая оформить право собственности на муниципальные земли. Она похищала денежные средства под предлогом оказания юридических услуг. Общая сумма ущерба составила более 25 млн рублей", - сказано в сообщении.

Нальчикский городской суд признал 57-летнюю местную жительницу виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). С учетом позиции гособвинителя ей назначено три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный на имущество осужденной, сохранен до рассмотрения отдельного уголовного дела, пояснили в прокуратуре.