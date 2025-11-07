В Оренбуржье произошел ландшафтный пожар

Огонь распространяется вдоль автодороги

ОРЕНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Трава и кустарник загорелись в Гайском муниципальном округе в Оренбургской области, пожар распространяется вдоль автодороги. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В Гайском муниципальном округе идет борьба с ландшафтным пожаром. Ранее для тушения горящей травы и кустарника направлены силы и средства главного управления МЧС России по Оренбургской области, противопожарной службы региона, техника муниципалитета. <…> Огонь распространяется вдоль автодороги, просим автомобилистов воздержаться от поездок в данном направлении", - отмечается в сообщении.

Тушение осложняет ветреная погода, сложный рельеф местности и большое количество сухой травы. В ликвидации пожара задействованы 27 человек и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники 28-й и 16-й пожарно-спасательных частей, 66-й пожарной части и добровольной пожарной команды Новониколаевки.

Из трех боевых участков один в настоящее время ликвидирован. Оставшиеся два направлены на тушение и защиту сел Писаревка и Поповка. Угрозы населенным пунктам нет, произведена опашка.