У обрушившегося дома в Петербурге ограничили движение транспорта

В ближайшее время будет произведен демонтаж представляющих угрозу участков здания, сообщила пресс-служба администрации города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по улице Розенштейна в Петербурге, где обрушился аварийный дом, ограничено. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Движение автотранспортных средств по улице Розенштейна на участке от набережной Обводного канала до улицы Ивана Черных ограничено в связи с обрушением дворовой части конструкций здания на Розентшейна, 39", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будет произведен демонтаж представляющих угрозу участков здания на улице Розенштейна, д. 39, лит. А. Решение о производстве срочных противоаварийных работ для обеспечения безопасности жителей было принято на внеочередном заседании Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В аварийном нежилом доме 7 ноября произошло обрушение перекрытий. Из другой части здания были выведены четыре человека, предположительно, лица без определенного места жительства. Они не пострадали.

Согласно открытым данным, в 2010 году дом был признан аварийным, в настоящее время переведен в статус нежилого здания, расселен и законсервирован.