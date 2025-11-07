СК возбудил дело после жалоб на хостел для мигрантов в Подмосковье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о нарушениях со стороны постояльцев одного из хостелов для мигрантов в жилом доме в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в эфире федерального телеканала сообщалось, что в Московской области в доме функционирует хостел для мигрантов. "Отмечается, что его постояльцы систематически нарушают общественный порядок, однако обращения жильцов дома в уполномоченные органы с требованием принять меры по прекращению незаконной деятельности хостела неоднократно отклонялись. Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а также по доводам сюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.