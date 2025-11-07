Минпромторг подтвердил задержание директора департамента Кузнецова

Министерство находится в тесном взаимодействии со следственными органами

Редакция сайта ТАСС

Михаил Кузнецов © Артур Новосильцев/ АГН "Москва"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России подтвердил ТАСС задержание директора департамента машиностроения ТЭК Михаила Кузнецова, министерство находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие.

"В ответ на ваш запрос о задержании Михаила Кузнецова, директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России, сообщаем, что в настоящее время Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие", - сказали в министерстве.