В Волгоградской области три человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

Мужчин доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Разгерметизация самогонного аппарата произошла в городе Камышин Волгоградской области. Пострадали трое мужчин, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

"В городе Камышин в квартире многоквартирного жилого дома <…> произошла разгерметизация самогонного аппарата. По прибытии сотрудников МЧС России обнаружено, что в результате хлопка паров (без горения) в квартире повреждено оконное остекление. Пострадали трое мужчин", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в районную больницу.