ТАСС: директора департамента Минпромторга Кузнецова задержали по уголовному делу

Михаил Кузнецов обвиняется в должностном преступлении

Редакция сайта ТАСС

Директор департамента машиностроения ТЭК Михаил Кузнецов © Артур Новосильцев/ АГН "Москва"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга России Михаила Кузнецов в рамках уголовного дела о должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Кузнецов задержан в рамках уголовного дела о должностном преступлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с Кузнецовым проводятся следственные действия. Кроме того, в рамках расследования дела прошли обыски.

Минпромторг России подтвердил ТАСС задержание Кузнецова, министерство находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие.

Кузнецов работал в Минэнерго, компаниях "Русский уголь", "Лукойл" и "Газпром нефть". До прихода в Минпромторг в декабре 2022 года он занимал пост гендиректора АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив".