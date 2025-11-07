В Ленобласти столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль

По предварительным данным, водитель машины выехал на пути перед приближающимся поездом

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом в Ленинградской области. По предварительным данным, 7 ноября 2025 года в 21:20 на железнодорожном переезде между станциями Гатчина-Варшавская и Сиверская водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.

Информация о возможных пострадавших не уточняется. Ведомство проводит проверку. В прокуратуре также отметили, что машинист состава применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Задержан пригородный поезд Санкт-Петербург - Сиверская.