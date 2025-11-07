В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога распространилась на Киевскую, Николаевскую и Одесскую области Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Незадолго до этого глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объекта энергетики в регионе.
Кроме того, сирены сработали в Кировоградской и Черкасской областях. Также предупреждение об опасности продолжает действовать в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.