У убитого в ОАЭ криптобизнесмена Новака в РФ осталось более 6,4 млн рублей долга

В отношении него открыты девять исполнительных производств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Криптобизнесмен из Санкт-Петербурга Роман Новак, похищенный и убитый в ОАЭ, имеет в России долги на сумму свыше 6,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Долги Новака превышают 6,4 млн рублей, часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением", - сказал собеседник агентства.

Как следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении Новака открыты девять исполнительных производств. В настоящее время часть из них прекращена (п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве").

Ранее стало известно, что в ОАЭ пропала супружеская пара из Санкт-Петербурга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Причиной похищения семьи стало вымогательство криптовалюты. Затем сообщалось, что они убиты, а тела закопаны в пустынной местности. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о Романе и Анне Новак. Подозреваемые в причастности к преступлению задержаны в трех регионах РФ. Трое из них арестованы.