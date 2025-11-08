В Конотопе на северо-востоке Украины произошел взрыв

Воздушная тревога действует в Киеве, Сумской, Полтавской и некоторых других областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в городе Конотопе в Сумской области Украины. Об этом сообщило издание "Общественное".

В настоящее время в красной зоне находятся Киев, а также Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. Воздушная тревога, объявленная ранее на всей территории Украины, перестала действовать в ряде областей на западе страны.