Долги осужденного за стрельбу в школе Казани Галявиева превысили 23,3 млн рублей

По поступившим из судов материалов, в отношении него открыто 12 исполнительных производств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы принудительно взыскивают более 23,3 млн рублей с Ильназа Галявиева, который отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за стрельбу в казанской школе. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Читайте также

Что известно о стрельбе в школе в Казани

Так, по поступившим из судов материалов в отношении Галявиева открыто уже 12 исполнительных производств. С него взыскивают более 20 млн рублей компенсации за причиненный моральный ущерб, свыше 1,6 млн рублей исполнительских сборов, назначено также свыше 1,4 млн рублей иных взысканий имущественного характера. Кроме того, приставы открыли в отношении Галявиева исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей за процессуальные издержки в доход государства.

Общая сумма взыскиваемого долга превышает 23,3 млн рублей.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Галявиев 11 мая 2021 года устроил в ней стрельбу, погибли девять человек (семь учеников и два педагога). 139 человек получили ранения. Всего пострадавшими по делу признаны более 600 человек. Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Пожизненное наказание Галявиев отбывает в ИК-6 ("Черный дельфин") в Соль-Илецке в Оренбургской области.