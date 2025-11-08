ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В шести районах Ростовской области сбили БПЛА

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, люди не пострадали
02:31
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах Ростовской области.

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем Telegram-канале. 

