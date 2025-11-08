В Хабаровском крае из незаконного оборота изъяли 93 кг черной икры

Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Хабаровском крае изъяли из незаконного оборота 93 кг черной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во время патрулирования полицейские остановили автомобиль для проверки документов у водителя. При досмотре транспортного средства сотрудники обнаружили 186 пластиковых контейнеров с черной икрой. Общий вес изъятого составил 93 кг. В ходе опроса мужчины пояснили, что они нашли икру у лесополосы. Достоверность этих слов проверяется сотрудниками полиции", - рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

"Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Биоресурсы и транспортное средство изъяты и помещены на ответственное хранение", - говорится в сообщении.