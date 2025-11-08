Пропавшую в Курганской области несовершеннолетнюю нашли живой в другом регионе

Противоправных действий в отношении нее совершено не было

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Девушка-подросток, пропавшая в селе Половинном Курганской области, найдена живой в соседнем регионе, противоправных действий в отношении нее совершено не было. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В октябре сообщалось, что по факту исчезновения подростка 2009 года рождения возбуждено уголовное дело об убийстве.

"В рамках предварительного следствия место нахождения несовершеннолетней установлено в соседнем регионе. Подросток к настоящему времени допрошена следователем Кетовского межрайонного следственного отдела. Противоправных действий в отношении нее совершено не было", - говорится в сообщении.