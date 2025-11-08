В Кемерове при перестрелке убили человека

Еще один пострадал

КЕМЕРОВО, 8 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один пострадал в результате перестрелки у клуба в Кемерове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

"По факту убийства и причинения огнестрельного ранения еще одному человеку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 ноября около 03:00 у клуба Dolls на Советском проспекте между двумя группами произошла ссора, в ходе которой один из участников открыл стрельбу. В результате один мужчина умер в больнице, второй госпитализирован с огнестрельным ранением. "В настоящее время он в больнице, ему оказывается медицинская помощь" - уточнили ТАСС в СК.

В ведомстве сообщили, что все участники инцидента установлены. Следователи и оперативники проводят мероприятия по установлению обстоятельств случившегося.