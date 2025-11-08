В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП с автобусом

Некоторые из них получили тяжелые травмы, сообщила туристическая полиция

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 ноября. /ТАСС/. 11 россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в таиландской провинции Канчанабури. Об этом сообщила туристическая полиция.

По ее данным, инцидент произошел на территории отеля в районе национального парка Сай Йок, популярного среди туристов. Пострадавшие россияне были доставлены в местную больницу, некоторым из них потребовалась госпитализация в связи с получением тяжелых травм.

В посольстве России в Таиланде ТАСС сообщили, что диппредставительство выясняет обстоятельства инцидента.