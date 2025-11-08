На Камчатке снежная масса сошла на двух человек

Один из них погиб

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Снежная масса сошла как минимум на двух человек примерно в 5 км от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Снег сошел на балок (передвижной домик - прим. ТАСС) примерно в пяти километрах от месторождения. Пока предприятие своими силами ведет раскопки, один человек погиб, судьба второго неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Агинское золоторудное месторождение на Камчатке, расположенное в Быстринском районе, является основным действующим золотодобывающим объектом региона. Основным владельцем и оператором месторождения является компания "Золото Камчатки", которая через Агинский горно-обогатительный комбинат перерабатывает добытую руду.