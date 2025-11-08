Губернатор Ленобласти сообщил об отбое опасности БПЛА

Такой режим в южной и юго-восточной части Ленинградской области был объявлен утром 8 ноября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отбое опасности БПЛА в воздушном пространстве региона.

"По информации ОД 6 армии ВВС ПВО: на 11:30 отбой беспилотной опасности: Новгородская, Псковская, Ленинградская области", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве южной и юго-восточной части Ленинградской области была объявлена утром 8 ноября. Позднее режим воздушной опасности был объявлен на всей территории региона.