В Алтайском крае взяли на контроль ликвидацию последствий штормового ветра

Жители региона сообщают о падении деревьев, обрывах линий электропередачи и повреждениях кровельного покрытия на строениях

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за последствий штормового ветра в регионе. Повреждены кровли зданий и линии электропередачи, повалены деревья, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды", - сказала Антошкина. Она добавила, что жители региона сообщают о падении деревьев, обрывах линий электропередачи и повреждениях кровельного покрытия на строениях. Так, в Барнауле штормовым ветром сорвало крышу на здании больницы на улице Титова. На место были направлены коммунальщики и спасатели.

В главке МЧС ТАСС сообщили, что здание не эксплуатируется и людей там не было.

Алтайский гидрометцентр передал штормовое предупреждение. Как сообщили в краевом ГУ МЧС, во второй половине дня 8 ноября и в первой половине ночи 9 ноября ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метели и гололедные явления. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 25 м/с и более, на дорогах - сильная гололедица и мокрый снег.

В мэрии Барнаула рекомендуют в сильную непогоду отказаться от поездок, а на дорогах соблюдать дистанцию. "Находясь на улице, нужно обходить стороной рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов", - говорится в телеграм-канале ведомства. По информации мэрии, к уборке снега и обработке территорий противогололедными материалами привлечено 664 единицы техники и 529 сотрудников.