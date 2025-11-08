В Нижневартовске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Угрозы для его жизни нет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, экстренно сел в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, его жизнь вне опасности. Об этом сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"В Нижневартовске совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Благовещенска в Москву. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Он был доставлен в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время. Пока борт обрабатывается противообледенительной жидкостью.