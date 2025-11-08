В Томской области в ДТП пострадали пять человек

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль опрокинулся на трассе Томск - Мариинск в Томской области, в результате пострадали пять человек. Их вытащили из поврежденного салона очевидцы происшествия, сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе.

"Произошло опрокидывание легкового автомобиля, в результате чего пострадавший водитель и четыре пассажира [были] заблокированы в деформированном салоне без возможности самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

По данным спасательной службы, ДТП произошло вблизи населенного пункта Новоархангельское. На место выехали спасатели оперативно-дежурных смен поисково-спасательных отрядов "Центральный" и "Восточный". Они отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля. По словам спасателей, пострадавших из салона вытащили очевидцы происшествия еще до прибытия спасателей.

По данным томской полиции, на 7-м километре дороги Камаевка - Асино - Первомайское 46-летний водитель при обгоне столкнулся с другим автомобилем, после чего его машина съехала с трассы, ударилась о дорожный знак и опрокинулась. Водитель и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.