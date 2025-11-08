В Подмосковье задержали подростка, который поджег автомобиль полиции в Химках

Задержанный 17-летний молодой человек объяснил, что он действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье подростка, который поджег полицейский автомобиль по требованию мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Возгорание служебного автомобиля УАЗ, припаркованного перед входом в здание Сходненского отдела полиции УМВД России по городу Химки произошло накануне, полицейские потушили возгорание, пострадавших нет. Было установлено, что причиной возгорания стал поджог, сообщили в ведомстве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении данного противоправного деяния был установлен и задержан. Им оказался житель Москвы 2008 года рождения", - сообщили в ведомстве.

17-летний молодой человек объяснил, что он действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подмосковная полиция напоминает, что если неизвестные лица в мессенджерах или телефонных звонках требуют произвести противоправные действия в отношении государственных учреждений, служебных автомобилей, то это мошенники. В полиции призвали не действовать по их указаниям, кем бы они ни представлялись, и незамедлительно сообщать о случившемся в полицию по номеру телефона 102.