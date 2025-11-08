На Украине предъявили обвинение командиру, чьи военные погибли при награждении

Следствие установило, что решение провести массовое собрание в условиях высокой опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госбюро расследований Украины предъявили обвинение командиру одного из батальонов, чей личный состав погиб после удара по Днепропетровской области во время проведения торжественного награждения 1 ноября. Об этом ГБР сообщило в Telegram-канале.

Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины ранее рассказал изданию "Общественное. Новости", что потери ВСУ при ударах ВС РФ по Днепропетровской области 1 ноября составили восемь погибших и 40 раненых, еще шесть военных числятся пропавшими без вести.

ГБР отмечает, что командир, "несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября". Во время этого мероприятия был нанесен удар, что привело к потерям среди военных. Следствие установило, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства.

Командиру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса - небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Решается вопрос избрания меры пресечения - содержания под стражей.

2 ноября группировка войск "Восток" ВСУ сообщила, что понесла потери убитыми и ранеными в результате комбинированных ударов ВС РФ 1 ноября в Днепропетровской области. Позже 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины сообщил, что после ликвидации военных "определенные должностные лица" уже отстранены от занимаемых должностей. 4 ноября Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ликвидации военных ВСУ из-за халатного отношения к военной службе и несоблюдения требований безопасности во время воздушной тревоги.