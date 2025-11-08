На федеральной трассе Пермь - Екатеринбург произошло ДТП с восемью грузовиками

Никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием восьми грузовых автомобилей произошло на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург в Первоуральском районе Свердловской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.

"По предварительной информации, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN, житель Белгородской области, двигаясь со стороны Перми, не выбрал безопасную скорость движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля MAN, что привело к столкновению с ним. После столкновения грузовой автомобиль MAN (первый) совершил съезд вправо с проезжей части в кювет, а затем выехал на придорожную парковку, где произвел наезд на шесть припаркованных грузовых автомобилей: два автомобиля DAF, два автомобиля SCANIA, SHACMAN и "Газель". В ходе происшествия люди не пострадали, всем транспортным средствам причинены механические повреждения", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля MAN перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург и, по его версии, не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности.