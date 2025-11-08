На западе Украины мужчина выпал с пятого этажа военкомата

По данным издания "Тернополяне", он выжил и доставлен в реанимацию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна военкомата в административном центре Тернопольской области Украины городе Тернополе. Об этом сообщает местное издание "Тернополяне".

По данным СМИ, мужчина, упавший с высоты пятого этажа, выжил и доставлен в реанимацию местной больницы.

На месте происшествия проводятся следственные действия.

Позднее пресс-служба тернопольского военкомата в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) прокомментировала случившееся, заявив, что мужчина якобы был пьян, "находясь в санузле на пятом этаже, самовольно демонтировал стеклопакет, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по ней, сорвался и упал".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.