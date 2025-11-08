В Ленобласти умер сбитый автомобилем подросток на питбайке

Против водителя завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Подросток из Ленинградской области, которого 18 октября при передвижении на питбайке сбил легковой автомобиль, умер в больнице. Водителя автомобиля задержали, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - отметили в главке. Установлено, что за текущий год водитель 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ДТП произошло ночью 18 октября на 11-м км автодороги Кемполово - Губаницы -Выра - Тосно - Шапки. По данным полиции, 20-летний водитель на автомобиле Hyundai Solaris совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении питбайком, которым управлял 13-летний семиклассник из деревни Торносово. Несовершеннолетнего с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали. Утром 7 ноября в полицию поступила информация из детской больницы о смерти подростка.