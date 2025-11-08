В Киеве возникли проблемы с транспортом из-за проблем с электричеством

Речь идет об остановке работы троллейбусов и скоростного трамвая

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проблемы с электричеством в Киеве привели к остановке работы троллейбусов и скоростного трамвая в одном из районов. Об этом сообщает издание "Страна".

На ролике можно увидеть людей, идущих пешком прямо по трамвайным путям.

Несколькими часами ранее "Киевпастранс" сообщал в Telegram-канале об остановке работы фуникулера и предупредил о задержке движения трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения в электросети.

Энергетический холдинг "ДТЭК" ранее сообщал об экстренных отключениях света введены в столице Украины и Киевской области.