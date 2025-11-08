Под Екатеринбургом загорелось здание со стройматериалами

Огонь охватил 800 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в двухэтажном производственном здании со стройматериалами в поселке Медный под Екатеринбургом, огонь охватил 800 кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"Вечером 8 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на ул. Медной в поселке Медный Екатеринбурга. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит производственное здание со строительными материалами. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 40 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

Позже ГУ МЧС по региону сообщили о локализации возгорания. "Огнеборцы МЧС России остановили распространение огня. Пожар локализован", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что спасатели сняли угрозу распространения огня на соседние строения.

В новость внесены изменения (19:15 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.