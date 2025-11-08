В Москве выясняют причину возгорания на речном трамвайчике

Задымление произошло в носовой части городского электросудна "Чечера"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" выясняют причину возгорания на городском электросудне "Чечера", которое произошло днем 8 ноября. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.

Собеседник агентства рассказал, что около 16:55 на причале "Новоспаский" на судне "Чечера" помощник капитана заметил задымление в районе носовой части во время отстоя между рейсами. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. "Повреждений пассажирского салона нет", - добавил он. Сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок" и первозчиком - ОАО "Водоходъ. Пассажирский порт" устанавливаются причины произошедшего.

В результате происшествия никто не пострадал.