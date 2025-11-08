В Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами

Предварительно установлено, что телесные повреждения погибшему нанесла его сожительница

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тело мужчины с колото-резаными ранами нашли в квартире на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении СК.

"В квартире жилого дома, расположенного на улице Скобелевской, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения", - сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчине нанесла его сожительница. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.