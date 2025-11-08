На Украине продлили отключения света на следующие сутки

Для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ограничения в подаче электроэнергии жителям Украины будут действовать до конца 8 ноября, а также 9 ноября. Об этом сообщила в своем Telegram-канале компания "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня ограничительные меры [в подаче электроэнергии] будут применяться до конца суток. Завтра, 9 ноября, они также сохранятся в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении.

В частности, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, для промышленных - графики ограничения мощности.

Ранее в некоторых регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, вводили аварийные отключения света. Вечером государственная копания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.